Tekirdağ\'da Işık İhlali Kazası

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Tekirdağ'da ışık ihlali sonucu otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çayla istikametinden Saray yönüne ilerleyen Mehmet C. yönetimindeki 48 SY 462 plakalı kamyona, Vize istikametinden Çerkezköy yönüne seyreden Erdem K. idaresindeki 34 ZF 8071 plakalı otomobil, Çayla kavşağı üzerinde iddiaya göre ışık ihlali yaparak çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet C. kazayı yara almadan atlattı. Ancak otomobil sürücüsü Erdem K. hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Erdem K.'ya kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ