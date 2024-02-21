Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu Önerler Mahallesi'nde B.T. isimli şahsın üzerinde 3 gram uyuşturucu, Hayrabolu ilçesinde ise S.I. isimli şahsın kaba üst aramasında 2 adet payp ve 5,2 gram bonzai ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

21.02.2024 13:22
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Önerler Mahallesinde B.T. isimli şahsın üzerinde 3 gram uyuşturucu ele geçirildi. Hayrabolu ilçesinde ise S.I. isimli şahsın kaba üst aramasında 2 adet payp, 5,2 gram bonzai ele geçirildi.

2 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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