Tekirdağ'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Tekirdağ\'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu
31.07.2025 14:53
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Süleymanpaşa'da denizde kaybolan 14 yaşındaki Samet İstanbul'un cansız bedeni bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. Okul arkadaşları ile birlikte Yat limanı mevkisinde sahile gelen 14 yaşındaki Samet İstanbul, arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdikten sonra gözden kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için seferber oldu. Aramalar zaman zaman helikopter destekli sürdü. Gece ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde tekrar başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerle İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri denizde arama yaparken, AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip, kıyı şeridinde tarama faaliyetinde bulundu.

Çocuğun cansız bedeni, öğlen saatlerinde kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Olay yerindeki işlemlerin ardından Samet İstanbul'un cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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