Tekirdağ'da LPG'li Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da LPG'li Otomobil Alev Aldı

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Tekirdağ'da park halindeyken alev alan LPG'li otomobil patladı. Yangına itfaiye müdahale etti.

09.12.2024 17:39
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Tekirdağ'da LPG'li otomobil alev topuna döndü: Otomobilde patlama anları kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu Nusratiye Mahallesi'nde sürücüsünün park ettiği esnada alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü. LPG'li otomobilde yaşanan patlamalar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Olay, gündüz saatlerinde Damlataş Sokak üzerinde meydana geldi. Aracını park etmek isteyen İdris Yurtseven idaresindeki 59 ZP 716 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmı alev aldı.

Dumanları fark eden Yurtseven, aracını güvenli bölgeye bırakarak, itfaiyeden yardım istedi. Alev topuna dönen otomobilde çok sayıda patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç yangınına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil hurda yığınına döndü.

Araç sahibi İdris Yurtseven, "Evdekileri bir yere kadar bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne arabayı park edeyim derken birden motor tarafı alev aldı. Ne sebeple çıktığını bilmiyorum. Çok şükür biz de bir şey yok, aracımın sigortası var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da LPG'li Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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