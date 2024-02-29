Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Sentetik Hap Taşıyan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Sentetik Hap Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah ve Sentetik Hap Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri, gece saatlerinde Sıradükkanlar mevkiinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet yeşil reçeteye tabii sentetik hap çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve satın alma suçlarından işlem yapıldı.

29.02.2024 16:50
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ruhsatsız silah ve sentetik hap taşıyan şüpheli yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; devriye görevini icra eden polis güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri şahısları durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerden Y.T.'nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet yeşil reçeteye tabii sentetik hap çıktı.

Ruhsatsız tabanca, şarjöre takılı 1 adet mermi ve 3 adet hap muhafaza altına alınırken, şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüpheli hakkında 'TCK 191 - Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve '6136 SKM' gerekçesiyle işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Sentetik Hap Taşıyan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Sentetik Hap Taşıyan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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