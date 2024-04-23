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Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 7 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika servisi devrildi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar OSB Mah.'de meydana geldi. İddiaya göre, Lüleburgaz istikametinden Süleymanpaşa yönüne doğru seyir halindeki M.B. sevk ve idaresindeki 59 AGS 240 plakalı fabrika servis aracı, Muratlı'da aracın lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü M.B. ile araçtaki 6 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye taşındı.

Bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.