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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi

Cuma gününden bu yana Marmara'yı etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış, Tekirdağ'da şiddetli rüzgarın etkisiyle Çerkezköy Kızılpınar ışıklı kavşağında bulunan trafik ışıklarını ters çevirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Trafik ekipleri, kazma yardımıyla trafik ışıklarını düzeltmeye çalışsa da başarılı olamayınca sepetli vinç çağrıldı. Uğraşların ardından trafik ışıkları eski haline getirilirken, bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

16.12.2023 - 14:02,
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Şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi

TEKİRDAĞ - Cuma gününden bu yana Marmara'yı etkisi altına alarak Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken şiddetli rüzgar Çerkezköy Kızılpınar ışıklı kavşağında bulunan trafik ışıklarını ters çevirdi.

Çerkezköy Kızılpınar ışıklı kavşakta bulunan trafik lambaları şiddetli rüzgarda ter döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Trafik ekipleri ters istikamete dönen trafik ışıklarını kazma yardımı ile çevirmeye çalışsalar da başarılı olamayınca olay yerine sepetli vinç çağırıldı. Sepetli vinç yardımıyla rüzgarın çevirdiği kalın demir trafik ışıkları yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından yeniden eski haline getiren ekipler fırtına ve yağışta zor anlar yaşarken bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Tekirdağ\'da şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi
Kaynak: İHA
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Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Fırtına, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi - Son Dakika
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