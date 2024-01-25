Tekirdağ\'da Tabancalar ve Mermiler Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçesinde tabancalar ve 500'den fazla mermi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde M.B. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca 1 adet şarjör ele geçirildi.
Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın evinde ve aracında yapılan arama sonucunda, 2 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 518 adet 9 mm tabanca mermisi, 2 adet av bıçağı ele geçirildi.
Her iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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