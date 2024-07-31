Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Mimari Yapı Parçası ve 3 Mezar Taşı Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 adet tarihi eser niteliğinde mimari yapı parçası, 3 adet tarihi eser niteliğinde mezar taşı ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Süleymanpaşa ilçesi Kayı Mahallesi'nde tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. R.P. ve A.U. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde çeşitli objeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyonda, 1 adet tarihi eser niteliğinde mimari yapı parçası, 3 adet tarihi eser niteliğinde mezar taşı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, uzman ekipler tarafından incelenmek üzere müzeye teslim edildi. Ruhsatsız av tüfekleri ise yasal işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. R.P. ve A.U. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ