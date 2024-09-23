Tekirdağ'da Terkedilmiş Araçta 55 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Terkedilmiş Araçta 55 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Terkedilmiş Araçta 55 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Jandarma, kazalı bir araçta 55 bin 398 sentetik ecza buldu, şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

23.09.2024 09:40
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy- Çorlu yolu üzerinde kazalı ve terk edilmiş bir araçta 55 bin 398 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tekirdağ'da 13 Eylül 2024 tarihinde, jandarma ekipleri Çerkezköy'den Çorlu'ya giden yol üzerinde yaptıkları rutin kontroller sırasında, kaza yapmış ve terk edilmiş halde bir aracı fark etti. Araçta yapılan detaylı incelemeler sonucunda, içerisinde kimse bulunmazken, tam 55 bin 398 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayın faillini tespit edip yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Terkedilmiş Araçta 55 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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