Tekirdağ'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

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Tekirdağ'da virajı alamayan tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kapandı.

11.02.2025 16:38
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Tekirdağ'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan tır dönel kavşakta devrildi. Kazada tır şoförü yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Mimar Sinan Caddesi çevre yolu bağlantılı dönel kavşağında meydana geldi. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nden aldığı çöpleri Çorlu'daki atık ayrıştırma merkezine dökmek üzere yola çıkan Sercan S. idaresindeki 06 CGS 681 plakalı tır, dönel kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası yaralanan tır şoförü Sercan S. itfaiye ve polisin yardımıyla kabinden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, devrilen dorseden düşen atık poşetleri yol kenarına saçıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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