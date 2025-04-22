Tekirdağ\'da Trafik Denetimleri: 3 Araç Men Edildi

Tekirdağ'da trafik kazalarını önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 70 araç kontrol edildi. Denetlenen araçlardan 15'i hakkında işlem yapıldı ve toplamda 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan 3 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sırasında sürücüler ve diğer yol kullanıcıları, alkol kullanımının oluşturduğu riskler konusunda bilgilendirildi. Trafik ekipleri, alkolün sürüş yeteneği üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde anlatarak, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Sürücüler, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı konusunda uyarıldı. - TEKİRDAĞ