Tekirdağ'da Ünlü Markaların Taklidi Terlikler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ünlü Markaların Taklidi Terlikler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan bir işyeri aramasında, ünlü markaların taklidi olan toplam 1382 çift terlik ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konularak, işyeri sorumlusu ve iş yeri sahibi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

18.07.2024 10:29
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Tekirdağ'da polis ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada ünlü markaların taklidi olan toplam 1382 çift terlik ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan iş yeri aramasında, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde ünlü markaların taklidi olan toplam 1382 çift terlik ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere arama kararına istinaden el konularak, işyeri sorumlusu M.T. isimli şahıs ve iş yeri sahibi M.D. isimli şahıs hakkında 6769 Sayılı kanuna muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ünlü Markaların Taklidi Terlikler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ünlü Markaların Taklidi Terlikler Ele Geçirildi - Son Dakika
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