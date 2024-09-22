Tekirdağ\'da Uyuşturucu ile Mücadele Projesi

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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Uyuma uygulaması ve uyuşturucuda yeni uygulama Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesi vatandaşlara tanıtılıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Uyuma' adlı uygulama programını vatandaşlara tanıtıyor. Bu program sayesinde uyuşturucu ticareti ile daha aktif mücadele edileceği vurgulandı.

Süleymanpaşa İl ve ilçesi sahil dolgu alanında Emircan İğrek Konseri Öncesi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bilgilendirmede bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan bu proje, Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı ve uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yeni bir strateji sunuyor.

NARVAS projesi çerçevesinde, vatandaşlar sokaklarda, parklarda, caddelerde veya okul çevresinde karşılaştıkları uyuşturucu ticareti veya kullanımını Uyuma uygulaması veya 112 Acil çağrı hattı üzerinden yetkililere bildirebilecekler. İhbar sırasında, sadece olayın yeri ve konusu hakkında bilgi verilmesi yeterli olacak, şahıs ve isim bilgisi vermek zorunlu tutulmuyor. Projenin yenilikçi yaklaşımı, her ihbarın NARVAS sistemi ile detaylı bir şekilde analiz edilmesine dayanıyor. İlçe, mahalle ve sokak bazlı yapılan analizler sayesinde, suç yoğunluk haritaları çıkarılacak ve tespit edilen noktalarda yoğun Narko alan kontrolleri gerçekleştirilecek. Bu sayede uyuşturucu ile mücadelede daha etkili ve hedef odaklı bir süreç yürütülecek. - TEKİRDAĞ