Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Eylül 2024 tarihinde farklı ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında eroin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye el konulurken, olaylara karışan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorlu'da eroin operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde, C.M.C. isimli şahsın aracında yapılan aramada 206 gram eroin, bin 470 TL nakit para ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Çerkezköy'de bonzai operasyonları

Çerkezköy ilçesinde 16 Eylül 2024 tarihinde Gültepe ve Atatürk Mahallelerinde yapılan aramalarda, İ.A., M.S.Ç. ve M.D. isimli şahısların üzerinde sırasıyla 5 gram, 4 gram ve 3 gram bonzai ele geçirildi.

Şarköy'de esrar operasyonu

Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesinde T.I. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 11 gram esrar ve bir fişek esrar ele geçirildi.

Şahıslar hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Bulundurmak, Kabul Etmek ve Satın Almak" suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ