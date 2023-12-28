 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, olayda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
28.12.2023 - 11:40,
Abone Ol

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, olayda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerince Süleymanpaşa ilçesinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan N.A., G.G. ve H.A. isimli şahısların üst ve eşyaları üzerinde yapılan aramalarda, 36 tablet halinde toplamda 502 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy uyuşturucu maddesi ve 1 adet kullanıma hazır metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika


12:19
Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:29:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement