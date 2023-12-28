Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, olayda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerince Süleymanpaşa ilçesinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan N.A., G.G. ve H.A. isimli şahısların üst ve eşyaları üzerinde yapılan aramalarda, 36 tablet halinde toplamda 502 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy uyuşturucu maddesi ve 1 adet kullanıma hazır metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - TEKİRDAĞ