Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ele geçirilirken olaylarda 9 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesinde yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında S.K. ve E.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 gram öğütülmüş kenevir, 1 gram uyuşturucu metafetamin toz, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 7 adet 9 mm çapında mermi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet satır, 1 adet bıçak tespit edilerek el konuldu. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çorlu Türkgücü Mahallesinde yol kontrol uygulamasında K.K isimli şahsın aracında yapılan kontrolde 10 gram exctasy uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde yapılan uygulamada Y.C.'nin üzerinde 1 adet Uyuşturucu İçme aparatı ve yaklaşık 3 gram bonzai ile 1 gram metanfetamin uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy Atatürk Mahallesinde B.Z. isimli şahsın ikametinde icra edilen aramada, poşet içerisinde 47 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesinde B.K. ve B.S. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada; 92 gram esrar, 65 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 1 adet sentetik hap, 648 adet uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesinde Jandarma Komutanlığınca icra edilen uygulamada E.G. ve M.E. isimli şahısların yapılan aramasında 0.74 gram bonzai uyuşturucu maddesi ile kutu içerisinde 43 adet tabanca mermisi ve 2 adet uyuşturucu madde içmede kullanılan payp ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ