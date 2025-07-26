Tekirdağ-İstanbul Karayolunda Yangın

Tekirdağ- İstanbul karayolu kenarında çıkan yangın otluk alana sıçradı. Yoğun duman, trafiği durma noktasına getirirken, yangının yol kenarına atılan izmaritten çıktığı tahmin ediliyor.

Tekirdağ-İstanbul karayolunun kenarında başlayan yangın, anız ve otluk alana sıçradı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yoğun duman karayoluna ulaştı, görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam etti. Yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, yetkililer sürücüleri bu tür sorumsuz davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ