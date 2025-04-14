Tekirdağlı Öğrenciler ABD\'de Yarışacak

Tekirdağ Süleymanapaşa'da bulunan Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencileri, robotlarıyla ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük robotik yarışması" olarak giren Vex Robotics Dünya Şampiyonası'na, Tekirdağ'dan büyük bir başarıyla katılmaya hak kazanan TFL Robotics ekibi damga vurdu. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Finalleri'nde Mükemmellik (Excellence) ödülünü alarak ABD'nin Dallas kentindeki şampiyonaya gitmeye hak kazanan ekip, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından makamında kabul edildi.

Vali Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, "Sizi, ailenizi ve sizi yetiştiren öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmaya hak kazanarak bizleri ve ilimizi gururlandırdınız. Yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

Valilik ziyaretine TFL Robotics ekibine rehberlik eden öğretmenler Sedat Eren, Ufuk Çalışkan ve Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürü Muhsin Şen de katıldı. Öğrencilerin hedefi, ABD'de yapılacak şampiyonadan dünya derecesiyle dönmek. - TEKİRDAĞ