Tel Aviv'de Binlerce Kişi Netanyahu'nun İstifasını Talep Etti

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifasını talep eden binlerce kişi sokakları ateşe verirken, ortalık savaş alanına döndü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, savaş istemeyen binlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden ve esir anlaşması talep eden binlerce kişi, ülkede acilen seçime gidilmesi çağrısında bulunurken, caddeleri ateşe verdi. İsrail polisi ile göstericiler arasında çatışma çıkarken, polis sis bombası kullandı.

"Savaş yüzünden hemen seçim"

İsrail hükümetini protesto etmek üzere Kudüs'teki Başbakanlık Konutu önünde toplanan binlerce kişi de acilen seçime gidilmesi çağrısı yaptı. Gösteride konuşan yedek subay Benny Barabash, "Netanyahu lider olarak suçludur. Yaşam ya da ölüm seçimi önümüzde" ifadelerini kullanırken, göstericiler, "Savaşa rağmen şimdi seçim, savaş yüzünden şimdi seçim" sloganları attı.

Gösterinin organizatörü ise yaptığı konuşmada, hükümetin yetkilerini bırakması çağrısında bulunarak, "Nereye baksanız kaos var. Bu politikanın sonucu, kaos politikasının ta kendisi" dedi. - TEL AVİV