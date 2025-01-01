Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarılan Tel Rıfat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi yaralandı.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta dün akşam saatlerinde bomba yüklü araç infilak etti. PKK/YPG'nin bir okulun önünde düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - TEL RIFAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tel Rıfat'ta Bombalı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
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