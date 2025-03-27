TEM'de Kaza: 4 Yaralı

TEM'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Hakan Y. yönetimindeki 27 JC 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Zeki K. idaresindeki 34 KMDA 299 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan Fatma Y., Kader K., Selen K. ve Fadime K. hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri trafiği iki şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.