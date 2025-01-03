TEM'de Kaza: Yaralılara Yardım Eli Uzandı - Son Dakika
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TEM'de Kaza: Yaralılara Yardım Eli Uzandı

TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı, itfaiye ve polis yardım etti.

03.01.2025 23:07
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Otomobil gişelere daldı: İtfaiye montuyla yaralıları ısıttı, polis serum tuttu

TEM'de beton bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü, yaralılar yeşillik alanda yardım bekledi

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde gişelerdeki beton bariyere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi, yol kenarındaki yeşillik alanda bekleyen 5 yaralının yardımına ekipler koştu. Otoyol jandarma güvenliği sağlarken, itfaiye personelleri montlarını yaralıların üzerine örttü, yunus polisleri ise serum tutarak sağlık ekiplerine destek verdi.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan N.A.Y. idaresindeki 34 MJY 421 plakalı Honda marka otomobil, Kuruçeşme Batı İzmit Girişindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü N.A.Y. ile yanında bulunan T.Y., Y.K., H.İ.Ü. ve Ö.A. yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, vatandaşların da yardımıyla yol kenarındaki yeşillik alana geçti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Kazazedelere yardım eli

Otoyol jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların başından bir an olsun ayrılmayan ekiplerden itfaiye erleri, soğuk havada üşümemeleri için üstlerine kendi montlarını örttü. Yunus polisleri ise sağlık ekipleri müdahalesini sürdürürken serum tuttu. Bir itfaiye erinin yerde yatan yaralının elini tuttuğu da görüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM'de Kaza: Yaralılara Yardım Eli Uzandı - Son Dakika

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