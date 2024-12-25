Ters Dönerek Devrilen Araçta Sürücü Yaralanmadı

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Ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 06 JME 98 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında ters döndü. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada maddi hasar meydana geldi.