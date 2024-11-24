Ters Yön Sürücülerine Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ters Yön Sürücülerine Cezalar

Ters Yön Sürücülerine Cezalar

Hisarcık'ta yol çalışmasında ters yön giden 4 sürücüye 25 bin TL ceza kesildi.

24.11.2024 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince yapılan denetimlerde yol çalışması nedeniyle kapatılan yolda ters yön seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 araç sürücüsüne toplam 25 bin 756 TL ceza kesildi.

Yol çalışması devam eden Hisarcık- Simav istikameti D595 karayolunda kapatılan bir şeridin mecburi yön levhaları koyulmasına rağmen araçlarını ters istikamette sürerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 araç sürücüsüne trafik ekiplerince toplam 25 bin 756 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, trafiğe kapatılan yol ile ilgili daha önce sürücülere gerekli uyarıların yapıldığını, trafik güvenliği açısından belirtilen bölgede denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Hisarcık, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ters Yön Sürücülerine Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 09:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ters Yön Sürücülerine Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.