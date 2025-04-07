Ters Yönden Gelen Araç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Ters Yönden Gelen Araç Kazaya Neden Oldu

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Tekirdağ'da ters yönden giden otomobil kaza yaptı, sürücü olay yerinden kaçtı. Soruşturma sürüyor.

07.04.2025 03:03
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Kazaya karıştı, aracını bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da ters yönden gelen otomobil kazaya neden oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, sürücülerden biri olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, 39 ABK 305 plakalı otomobil, caddede ilerlediği sırada, karşı yönden gelen 59 VD 004 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerine hızla intikal eden trafik ekipleri, kazaya ilişkin tutanak tuttu. İlk değerlendirmelere göre, 39 ABK 305 plakalı aracın ters yönden geldiği ve trafik kurallarını ihlal ettiği iddia edildi. Ters yönden gelen aracın sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden ayrıldı. Görgü tanıkları, sürücünün hızla geldiğini ve dikkatsiz şekilde araç kullandığını belirtti.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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