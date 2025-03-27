Tesla'nın U Dönüsü Facia Yarattı - Son Dakika
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Tesla'nın U Dönüsü Facia Yarattı

Kocaeli'de Tesla sürücüsü kontrolsüz U dönüşü yapınca bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.03.2025 14:46
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U dönüşü yapan Tesla sürücüsü faciaya sebep oluyordu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolsüz şekilde U dönüşü yapmak isteyen Tesla marka otomobilin sürücüsü bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre kontrolsüz şekilde U dönüşü yapmak isteyen B.G. yönetimindeki 34 KN 8363 plakalı Tesla marka otomobil sürücüsünden kaçmak için manevra yapan 34 MBA 84 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Z.A., yol kenarında yürüyen 15 yaşındaki E.A.'ya çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.A. ve sürücü Z.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ayakta tedavi edilen yaralılar, taburcu edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tesla'nın U Dönüsü Facia Yarattı - Son Dakika

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