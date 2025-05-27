Thodex Kurucusuna Yeni Dava

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Faruk Fatih Özer, 'Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Özer hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Özer'in 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalandığı esnada üzerinden Galatasaray'da bir dönem oynayan eski futbolcu Adrian Popescu adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi çıktı.

"Benim adıma belge düzenlemiş olabilirler"

Özer verdiği ifadede, "Ben Arnavutluk ülkesinde kaçak olarak bulunduğum süreçte bana kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Bana sormuş olduğunuz Adrian Popescu adına düzenlenmiş, üzerinde benim fotoğrafım olan Romen kimlik kartı ve Romen sürücü ehliyetini hiç görmedim. Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi ismi ile tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti, ben de kendisine vermiştim. Arnavutluk'ta bulunduğum süreçte kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangi bir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım. Dolayısıyla bana sormuş olduğunuz Romen kimlik kartı ve sürücü ehliyetini hiç kullanmadım. Arnavutluk'ta yakalandığımda oradaki kolluk birimleri bana adıma düzenlenmiş bir kimlik kartı olduğunu söylediklerinde böyle bir kimlik kartından haberim oldu. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Belgenin sahte olduğu tespit edildi

İddianamede, ele geçirilen belgeler üzerinde İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda Galatasaylı eski futbolcu Adrian Popescu adına düzenlenmiş Romanya kimlik kartı ve yine Adrian Popescu adına düzenlenmiş Romanya'ya ait sürücü belgesinin laboratuvar arşivinde bulunan orijinal örnekleri arasında yapılan karşılaştırmalı incelemeler sonucunda orijinalinden farklılıklar bulunduğunun görüldüğü ve söz konusu kimlik kartı ve sürücü belgesinin sahte olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Özer'in Arnavutluk'ta üzerinde fotoğrafı olan sahte kimlik ve sürücü belgesini kullanarak üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığı belirtilerek, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - İSTANBUL