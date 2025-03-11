Tır Devrildi, Trafik Kapatıldı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde tomruk yüklü bir tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yattı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen iş makineleri, devrilen tırı kaldırmak için uzun süre çalışma yürüttü. Akşam saatlerinde ekiplerin yoğun çabası sonucu tır, bulunduğu yerden kaldırılarak yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA