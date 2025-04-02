Tır Geri Manevra Yaparken Direğe Çarptı

Geri manevra yapan tır direğe böyle çarptı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün geri gelerek park etmeye çalıştığı tırın dorsesi beton direğe çarptı. Çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 AAK 604 plakalı tırı ile Ankara'dan Konya istikametine gitmekte olan sürücü A.Y., marketten alışveriş yapmak için yol kenarında aracını park etmek istedi. Sürücü tır ile geri geri gittiği sırada beton elektrik direğine çarptı. Direk zarar görürken, kopan elektrik telleri tırın dorsesinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerinde polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu.

Tırın direğe çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.