Tır Şoförü Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tır Şoförü Yeniden Gözaltına Alındı

Tır Şoförü Yeniden Gözaltına Alındı

Akhisar'daki trafik kazasında birinin ölümüne neden olan tır şoförü yeniden gözaltına alındı.

02.05.2025 19:24
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Nisan gecesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebep olan tır şoförünün mahkemece serbest bırakılmasına itiraz eden Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda tır şoförü İzmir'in Bergama ilçesinde yeniden gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 23 yaşındaki Onur Opçin'in yaşamını yitirdiği trafik kazasında, kazaya neden olan tır sürücüsünün serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazda bulundu. Savcılığın itirazı kabul edildi ve tır şoförü Ş.K., memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Olay, 29 Nisan 2025 gecesi saat 22.00 sularında Akhisar Gölmarmara- Beyoba Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 HA 4498 plakalı otomobiliyle Akselendi istikametine doğru ilerleyen Onur Opçin'e, kırmızı ışık ihlali yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edilen 10 AKF 774 plakalı tır çarptı. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Ş.K. gözaltına alınmış ancak ardından mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Onur Opçin'in babası, Akselendi Mahalle Muhtarı Orhan Opçin başta olmak üzere mahalle halkı, olayın titizlikle soruşturulmasını ve adaletin yerini bulmasını talep etmişti. Mahkemenin ilk kararına yönelik yapılan itiraz, bugün sonuçlandı. Savcılığın talebi üzerine tekrar gözaltı kararı çıkarılan Ş.K., polis ekiplerince memleketi Bergama'da yakalanarak gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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