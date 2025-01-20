Tırın Çarptığı Araç Takla Attı

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Tırın çarptığı hafif ticari araç metrelerce sürüklenip takla attı

Takla atan araçta sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti İbrikdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.V. idaresindeki 39 AK 663 plakalı damperli tır, akaryakıt istasyonundan çıkan M.K. hakimiyetindeki 41 AVF 804 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Sürücü M.K. ve 2 yolcu araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, takla atan hafif ticari araçtaki meyve, sebze ve çeşitli gıdaların yere saçıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.