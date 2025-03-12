TMO Silolarında Yangın

TMO'da çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında çıkan ufak çaplı yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Derince'deki Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, ufak çaplı yangının çalışanlar tarafından söndürüldüğü belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

1 yıl 7 ay önce patlama olmuştu

7 Ağustos 2023'te TMO silolarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Olayda TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü. Soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.