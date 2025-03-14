Tofaş Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

Tofaş'ın park halindeki otomobile çarptığı anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza sonrası Tofaş hurdaya döndü

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Tofaş marka otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam 22.00'da Korkuteli - Antalya yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Yorgun idaresindeki 07 D 7400 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında park halinde bulunan 07 AJY 241, 07 MTU 09 ve 07 AIT 467 plakalı karavana çarptı.

Kazada sürücü Yorgun ve yanında bulunan Tunahan Zobu yaralandı. Yaralılar ilk olarak olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın hızla gelip park halindeki araçlara çarpması ve ardından savrulması yer aldı.