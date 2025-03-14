Tofaş Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tofaş Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

Antalya'da Tofaş'ın park halindeki araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

14.03.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tofaş'ın park halindeki otomobile çarptığı anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza sonrası Tofaş hurdaya döndü

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Tofaş marka otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam 22.00'da Korkuteli - Antalya yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Yorgun idaresindeki 07 D 7400 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında park halinde bulunan 07 AJY 241, 07 MTU 09 ve 07 AIT 467 plakalı karavana çarptı.

Kazada sürücü Yorgun ve yanında bulunan Tunahan Zobu yaralandı. Yaralılar ilk olarak olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın hızla gelip park halindeki araçlara çarpması ve ardından savrulması yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Korkuteli, Otomobil, 3-sayfa, Antalya, trafik, Yaşam, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tofaş Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı

13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı
12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 14:21:56. #7.13#
SON DAKİKA: Tofaş Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.