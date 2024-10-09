Togg T10X Şarjda Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Togg T10X Şarjda Yangın Çıkardı

Togg T10X Şarjda Yangın Çıkardı

Şanlıurfa'da Togg T10X, şarj sırasında alev aldı; yangının bataryadan kaynaklanmadığı açıklandı.

09.10.2024 13:11
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Togg T10X, şarj sırasında alev aldı. Şirket, yangının bataryadan kaynaklanmadığını ve detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, şarj sırasında alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın sonrası Togg aracı hurda yığınına döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Togg T10X Şarjda Yangın Çıkardı - Son Dakika

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