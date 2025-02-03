Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada atardamarı kesilen genç, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İki genç grubu arasında yolda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.A.Ö. (19), karşı gruptaki B.C.'yi bıçakla kasık bölgesinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atardamarı kesilen B.C., ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan K.A.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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