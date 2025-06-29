Tokat'ta Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Kaza: 8 Yaralı

Tokat\'ta Kaza: 8 Yaralı
29.06.2025 09:13
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Tokat'ta meydana gelen kazada, 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Tokat'ta meydana gelen kazada 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza 08.00 sıralarında Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Tokat'a seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 42 BBS 900 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki hastanelere sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika

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