Tokat\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

3.Sayfa

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, V.V. idaresindeki 25 BA 625 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolunun Irmak köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT