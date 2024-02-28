Topkapı\'da Tramvay Kazası: Yaralıyı Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Feci kaza İstanbul Fatih'te meydana geldi. Topkapı durağında yasak olmasına rağmen raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler geçici bir süre için Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.