Toplu Katliam Çağrısına Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından 'toplu katliam' çağrısında bulunan ve gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'toplu katliam' çağrısında bulunan, ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan İlker C. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemede ifadesi alınan İlker C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL