Torbacı Pencereden Atladı, İki Ayağını Kırdı - Son Dakika
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Torbacı Pencereden Atladı, İki Ayağını Kırdı

Bursa'da uyuşturucu operasında yakalanan torbacı, 3. kattan atlayarak iki ayağını kırdı.

22.02.2025 16:23
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Polisken kaçmak için 3. katın penceresinden atlayan torbacı 2 ayağını birden kırdı

-Yakalanınca önce hastaneye, ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye götürüldü.

Tavana astıkları beşikten bile uyuşturucu çıktı

BURSA - Bursa'da narkotik polisinin operasyon sırasında köşeye sıkıştırdığı torbacı 3 kattaki dairenin penceresinden aşağıya atladı. 2 ayağını birden kıran şüpheli şahıs önce hastaneye ardından da tekerlekli sandalye ile adliyeye götürüldü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bursa kent merkezi ile Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlara 10 özel harekat polisi, 10 çevik kuvvet polisi, 12 dedektör köpek, 3 İHA, 120 ekip olmak üzere toplam 1000 polis katıldı.

Üçüncü katın camından atladı iki ayağını birden kırdı

Operasyonda özel harekat polislerinin kapıları kırarak girdiği adreslerde 36 zehir taciri uykuda yakalandı. Merkez Osmangazi ilçesinde adresi tespit edilen eve yapılan şok baskında kapıya dayanan polisten kaçamayacağını anlayan bir torbacı köşeye sıkışınca 3 kattaki dairenin penceresinden aşağıya atladı. Aşağıya düştüğünde iki ayağı birden kırılan zehir taciri kaçmak istese de başarılı olamadı. Polis tarafından yakalandıktan sonra hastanede iki ayağı birden alçıya alınan A.Z. tekerlekli sandalye ile önce adliyeye, sonra cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu bebek beşiğine saklamışlar

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilogram 500 gram metamfetamin, 1 kilogram 500 gram esrar, 1 kilogram 300 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1 kilogram 200 gram kokain, 325 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 adet tabanca, 31 adet fişek, 2 adet tüfek, 52 adet kartuş, 73 bin TL para ile bir miktar döviz ele geçirildi. Öte yandan Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir eve düzenlenen baskında, narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, yatak odasındaki tavana asılı beşik içerisine zulalanmış esrar maddesi ele geçirmesi de dikkat çekti.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bursa, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa adliyelerine sevk edildi. 36 şüpheli nöbetçi mahkemeler tarafından "İştirak Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaret Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Torbacı Pencereden Atladı, İki Ayağını Kırdı - Son Dakika

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