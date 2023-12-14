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Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti. İntihar eden öğretmenin kısa süre önce Trabzon'a tayini çıktığı ve anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

Trabzon\'daki apartmanın 7\'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
14.12.2023 - 11:22,  Güncelleme: 12:02
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün sabah saatlerinde genç bir bayan oturduğu binanın 7. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

7'İNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Olay ilçenin Söğütlü mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes caddesindeki bir apartmanın 7. katındaki dairede kardeşi ile birlikte oturan Merve Şahin (28) isimli bir kadın sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan kendisini aşağıya bıraktı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İntihar eden Merve Şahin'in bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayini çıktığı, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Akçaabat, Trabzon, Olaylar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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