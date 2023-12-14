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Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık: 230 Bin TL Dolandırıldılar - Son Dakika
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Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık: 230 Bin TL Dolandırıldılar

Trabzon'un Of ve Beşikdüzü ilçelerinde, kendilerini banka çalışanı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 2 kişi toplamda 230 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılara kredi talebi ve suç örgütüne para aktarımı bahanesiyle paralarını kaptıran mağdurlar, polise başvurarak şikayette bulundu.

Trabzon\'da Telefonla Dolandırıcılık: 230 Bin TL Dolandırıldılar
14.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:37
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Trabzon'da tüm uyarılara rağmen telefonla dolandırıcılığın arkası kesilmiyor. Of ve Beşikdüzü ilçelerinde 2 kişi kendilerini banka çalışanı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından toplam 230 bin lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesinde S.Y. (35) isimli kadın telefonla kendisini banka çalışanı olarak tanıtarak kredi talebi olup olmadığı ile ilgili araması üzerine dolandırıcıların tuzağına düştü. Telefonla kendisini arayan kişiye kredi onayı için telefonuna gelen onay kodunu gönderen kadın, daha sonra hesabını kontrol ettiğinde hesabından 155 bin TL paranın kendisine arayan şahsın verdiği hesaba gittiğini tespit etti. Daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşmaya çalışan kadın, kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Beşikdüzü ilçesinde de Ş.D. (26) isimli kadın telefonla kendisini arayarak polis olarak tanıtan kişinin banka hesaplarından suç örgütüne para aktarımı olduğu yalanı ile dolandırıldı. Kendisine söylenen 75 bin 88 lirayı telefondaki kişinin bildirdiği hesaba aktaran Ş.D. daha sonra söz konusu kişiyi aradığında ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna giderek şikayette bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Beşikdüzü, Trabzon, Banka, Dolandırıcılık, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık: 230 Bin TL Dolandırıldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık: 230 Bin TL Dolandırıldılar - Son Dakika
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