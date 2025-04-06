Trafikte tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Bisikletin üzerinde uzanarak giden gençler trafiği tehlikeye attı

Bisikletli gençler tehlike saçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafikte ilerleyen bazı bisikletli gençler, yaptıkları tehlikeli akrobatik hareketle hem kendi canlarını hiçe saydı hem de diğer sürücüleri zor durumda bıraktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpek Yolu üzerinde, bir grup bisikletli genç akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, gençlerin araçların arasında zikzaklar çizerek ilerlediği, bisikletin üzerinde uzanarak gittiği, trafiği tehlikeye soktukları anlar yer aldı. Özellikle yoğun trafiğin olduğu yolda yaptıkları hareketlerle kazaya davetiye çıkaran gençler, çevredeki sürücüler tarafından da tepkiyle karşılandı.