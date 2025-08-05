Trajik Cinayet: Kadın ve Oğlu Defnedildi

Edirne'de eşi tarafından boğularak öldürülen kadın ve oğlu, son yolculuklarına uğurlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı. Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralı Ö.G.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Ö.G.A'nın hastanedeki tedavisi devam edilirken, otopsi işlemleri tamamlanan anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi. Mevlana Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlun cenazeleri Yenişehir Mezarlığına defnedildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde, gözyaşları sel oldu. - EDİRNE