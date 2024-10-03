Traktör Devrildi: 2 Kadın Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Simav ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki traktör ilçeye bağlı Koyunoba köyü Kuş Taşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa K. ile traktörde yolcu olarak bulunan Kezban Karaduman (68) ve Meryem Akkuzu (62) devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Kezban Karaduman (68) ve Meryem Akkuzu'nun (62) hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Mustafa K. ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, 2 kadının cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA