Traktör Devrildi, Çiftçi Yaralandı

Traktörün üzerinden savrulan çiftçi yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çiftçilik yapan şahsın kullandığı traktör engebeli araziye devrilirken, olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yaylaköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi M.A.Ö. tarlasında çalışırken traktörüyle geri manevra yaptı. Bu sırada traktör, tarlanın hemen yanında bulunan engebeli araziye römorkuyla birlikte devrildi. Kazada M.A.Ö., traktörün üzerinden savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri arazinin zorlu olması nedeniyle yaralının yanına ulaşamayınca çevredeki başka bir traktör sürücüsünden yardım istendi. Traktör vasıtasıyla yaralıya ulaşan ekipler M.A.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.