Traktör Kazasında Yaralanan Genç Askere Gidemedi

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Askere gitmeye hazırlanırken traktör kazasında yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde askere gitmeye hazırlanan genç, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yavrudoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Eren'in kullandığı 07 BAJ 767 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörün altında sıkışan sürücü vatandaşlarca çıkarılırken sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan gencin vatani görevini yapmak üzere birkaç gün içerisinde askere gideceği, önceki akşam da evlerinin önünde asker eğlencesi düzenlendiği bildirildi.