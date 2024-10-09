Traktör Kazasında Zamana Yarış

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Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bahçesinde zeytin hasadı yaparken kullandığı traktör devrilen sürücü, traktörün altında kaldı. Traktörün altında sıkışıp kalan ve yaralanan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı, o anlar ise kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde Zeytin hasatı yapan Mehmet Paltacı yönetimindeki 80 KZ 786 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Mehmet Paltacı devrilen traktörün altında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile traktörün altındaki sürücü Mehmet Paltacı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Paltacı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı