Traktör Sürücülerine Trafik Semineri

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından 170 traktör sürücüsüne "sarı ikaz lambası kullanma, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektör ve robs demiri kullanımının trafik kazalarındaki önemi" hakkında trafik semineri verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, traktörlerin karayollarında seyri sırasında görünürlüğü artırmak ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla, Oğuzeli ilçesinde 170 traktör sürücüsüne "sarı ikaz lambası kullanma, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektör ve robs demiri kullanımının trafik kazalarındaki önemi" hakkında trafik semineri verildi.

Eğitim sonrası reflektör bulunmayan traktör römorklarına reflektör dağıtılarak, vatandaşların reflektör kullanımının önemi ve farkındalığı amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu. - GAZİANTEP